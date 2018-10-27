В Стамбуле стартовал четырехсторонний саммит по Сирии с участием Путина

В Стамбуле начался первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, посвященный сирийскому урегулированию.

Встреча проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре. Ожидается, что по завершении саммита главы государств сделают совместное заявление, передает «Интерфакс».

Перед саммитом состоялись двусторонние контакты участников встречи. До вылета в Турцию Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроном, а по прибытии в Турцию Путин провел двусторонние встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ангелой Меркель.



Напомним, что незадолго до визита Путина в Стамбул стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» планируется до конца 2019 года.