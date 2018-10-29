Японская принцесса отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина

Принцесса Аяко, двоюродная племянница императора Японии Акихито, отказалась от титула и вышла замуж за служащего крупной транспортной компании Nippon Yusen Кэя Мория.

Церемония прошла в токийском синтоистском храме «Мэйдзи» при участии около 30 человек — друзей и родственников, пишет ТАСС.

Отмечается, что принцесса Аяко после замужества теряет статус члена императорской семьи, однако будет выполнять некоторые прежние функции. Так, она останется во главе двух общественных организаций.

Напомним, в июне в рамках чемпионата мира по футболу — 2018 в Казань приехала японская принцесса Хисако Такамадо. Она посетила базу «Рубина» в Соцгороде, где во время ЧМ-2018 жили и тренировались игроки сборной Японии.

