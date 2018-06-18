В Казань приедет японская принцесса

Японская принцесса Хисако Такамадо посетит 21 июня базу «Рубина» в Соцгороде. На время чемпионата мира по футболу — 2018 здесь живут и тренируются игроки сборной Японии.



Принцесса посетит Россию, чтобы поддержать национальную сборную. Кроме Казани, она посетит матч Япония -Сенегал в Екатеринбурге, передает znak.com.

Поездка принцессы станет первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию.

Принцесса Хисако, которой 64 года, является почетным председателем Японской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпионаты мира по футболу, где подбадривает японских спортсменов.

