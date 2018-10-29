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Дэвид Немировски: «Все бились до победы»

12:28, 29.10.2018
Дэвид Немировски: «Все бились до победы»
Фото: www.hctorpedo.ru

Переиграв в Балашихе «Авангард» со счетом 3:1, хоккеисты «Торпедо» завершили сложнейший дальневосточно-подмосковный выезд с тремя победами в активе, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал итог встречи с «Авангардом»:

— Считаю, был тяжелый матч, хороший соперник. У нас четвертая игра на выезде после перелета из Китая, но по игре этого не было видно. Я очень доволен, как ребята старались. Считаю, что последние два матча — в Китае и сегодня — были лучшими в сезоне в командном плане. Все бились до победы, и после игры я сказал ребятам: надо держаться, молодцы! — сказал наставник.


СпортХоккей
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