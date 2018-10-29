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Следком возбудил дело по факту смерти 15-летнего футболиста в Удмуртии

12:16, 29.10.2018
Следком возбудил дело по факту смерти 15-летнего футболиста в Удмуртии
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего подростка в больнице Воткинска в Удмуртии.

По предварительным данным, подростка госпитализировали 22 октября в медучреждение, спустя два дня он скончался. Как пишут пользователи в соцсетях, мальчик активно занимался футболом. Ранее в Москве он получил травму, из-за которой у него поднялась температура.

Уголовное дело возбуждено по факту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает ИА «Сусанин».

Напомним, ранее в Пермском крае ребенок скончался во время урока физкультуры на стадионе.

Общество Удмуртия
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