В России максимальное пособие по безработице с 1 января вырастет до 8 тысяч рублей

В России максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2019 года составит 8 тысяч рублей.

«С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 рублей до 1500 рублей. Что касается максимального размера, то он с 4,9 тыс. рублей возрастает до 8 тыс. рублей», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании по социально-трудовым отношениям.



Она также добавила, что для граждан в предпенсионном возрасте это пособие составит 11 тыс. 280 рублей, что будет соответствовать минимальному размеру оплаты труда, передает ТАСС.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что ведомство ожидает небольшой рост безработицы из-за увеличения пособий в 2019 году.