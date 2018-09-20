Удмуртия получит на реконструкцию ижевского аэропорта более 3 млрд рублей

Проект федерального бюджета предполагает выделение Удмуртии 3,37 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Ижевске.

В 2019 году на эти цели планируется направить 61,5 млн рублей, в 2020 году — 92,3 млн рублей, в 2021 году — 850 млн рублей, в 2022 году — 1,2 млрд и в 2023 году — 1,166 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Напомним, что аэропорт принадлежит местному перевозчику «Ижавиа». Власти Удмуртии намерены разделить авиакомпанию и аэропорт.

Ранее сообщалось, что реконструкцию аэропорта планируется начать в 2019 году. На сегодня он работает только на внутренние рейсы. Однако руководство УР надеется построить международный терминал и получить соответствующий статус.



