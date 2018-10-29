Самигуллин о критике халяльных магазинов муфтием Сирии: «Резкие слова вызваны недопониманием ситуации»

Глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал слова муфтия Сирии Ахмада Бадр Аль-Дин Хассуна, который после посещения татарстанских магазинов раскритиковал идею продажи халяльных продуктов.

Муфтий РТ считает, что «столь резкие слова муфтия вызваны недопониманием».

«Надеюсь, что этот ответ поможет все прояснить», — написал Самигуллин на своей странице в Instagram.



Муфтий РТ отметил, что Ахмад Бадр ад-Дин Хассун живет в стране, где большинство населения — мусульмане, поэтому там нет проблемы с соответствием продуктов питания стандартам халяль.

«В Сирии, действительно, можно зайти в дом к христианину, который покупает продукты в обычной мясной лавке, и спокойно съесть, например, плов, а в России так не получится», — рассказал Самигуллин.

По словам муфтия РТ, в России найти халяльную еду бывает не так просто, поэтому существует Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

«Мы не утверждаем, что все продукты, не имеющие маркировки «Халяль», — запретны. Мы лишь гарантируем, что именно эти продукты со знаком «Халяль» — дозволены», — объяснил Самигуллин.

«В разных странах — разные ситуации. Я, например, не рискну высказываться о халяле в Сирии, ведь я не живу там», — подчеркнул муфтий РТ.