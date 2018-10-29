В Казани в 2019 году откроют три новых секции для детей-инвалидов

В 2019 году Комитет физической культуры и спорта Казани планирует открыть новые спортивные секции для детей-инвалидов. Работать они будут по таким направлениям, как легкая атлетика, вольная борьба и плавание.

Новые секции расположатся в зданиях спортивной школы олимпийского резерва «Атлетика», спортивной школе Вахитовского района и спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Дельта», сообщает корреспондент «Реального времени».

Сейчас в Казани работает Республиканская детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, в которой занимаются 131 человек. Занятия проводятся по четырем направлениями — спорт глухих, спорт слепых, спорт для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и спорт для людей с интеллектуальными нарушениями.

Напомним, что по состоянию на начало 2018 года в Татарстане насчитывалось 14,8 тысячи детей-инвалидов, что на 1% больше, чем в 2017 году.