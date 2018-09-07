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Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного митинга

01:31, 07.09.2018
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного митинга
Фото: скриншот видео twitter.com

Кандидата в президенты Бразилии Жаир Болсонару ранили ножом во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора.

Как сообщает Estadao, подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии задержан. Его доставили в местный полицейский участок. Организовано расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

По словам сына политика Флавио Болсонару, его отец получил поверхностное ранение в область живота. Угрозы жизни политика нет.

Болсонару является вторым по популярности кандидатом после экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, которому суд запретил участвовать в выборах.

Президентские выборы в Бразилии состоятся в октябре 2018 года.

Происшествия
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