Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного митинга

Кандидата в президенты Бразилии Жаир Болсонару ранили ножом во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора.

Как сообщает Estadao, подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии задержан. Его доставили в местный полицейский участок. Организовано расследование для установления всех обстоятельств инцидента.



По словам сына политика Флавио Болсонару, его отец получил поверхностное ранение в область живота. Угрозы жизни политика нет.



Болсонару является вторым по популярности кандидатом после экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, которому суд запретил участвовать в выборах.



Президентские выборы в Бразилии состоятся в октябре 2018 года.

