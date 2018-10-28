СК возбудил уголовное дело после нападения львицы на девочку в Краснодарском крае

В селе Успенское Краснодарского края львица набросилась на малолетнюю девочку во время представления передвижного цирка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет».

По предварительным данным следствия, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате девочка с рваными ранами лица и другими повреждениями доставлена в реанимационное отделение больницы, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее в Сети появилось видео с львицей, которая едет в салоне автомобиля по Казани.