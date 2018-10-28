Владимир Федотов: «Мы были острее и могли увезти три очка из Тулы»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог выездного матча 12-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (2:2):

— Хорошо, что в футболе есть перерывы, когда можно сделать корректировки, поправить сознание и вернуться в игру. Команда показала, что у нее есть характер и мастерство. Второй тайм был за нами. Мы диктовали условия, правда, пропустили нелепый гол. Но не бросили играть и додавили, забив второй мяч. Мы были острее и могли увезти три очка из Тулы, — сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.