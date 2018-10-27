Два борца из Мордовии стали чемпионами мира по греко-римской борьбе

Фото: ESP

На проходящем чемпионате мира по греко-римской борьбе определились очередные победители. Сразу два золота завоевали борцы из Мордовии Сергей Емелин и Артем Сурков.

Победителями турнира в столице Венгрии Будапеште стали 23-летний уроженец Рузаевки Сергей Емелин и 25-летний уроженец Саранска Артем Сурков! Подопечный Николая Слесарева стал лучшим в весовой категории до 60 кг, а воспитанник Виктор Ермошина — в весе до 67 кг.



В финале Сурков одолел чемпиона Олимпиады-2016 из Сербии Давора Штефанека. Емелин взял верх над представителем Молдовы Виктором Чобану.

Отметим, что это первый в истории двойной успех для Мордовии на чемпионатах мира по греко-римской борьбе.