Владимир Жириновский посетит Оренбург 30 октября

Фото: kremlin,ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в рамках рабочего визита посетит Оренбург. Об этом сообщила член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева.

Планируется, что Жириновский проведет совместную работу с органами исполнительной власти региона, посетит оренбургский государственный университет, а также побывает на одном из аграрных предприятий в городе.

«Посещение Владимиром Жириновским является звеном в цепочке рабочих визитов, которые запланированы на ближайшее время», — отметила Афанасьева.

Кроме того, председатель партии встретится с активом регионального отделения ЛДПР.

Напомним, ранее Жириновский предложил ввести патенты для самозанятых.