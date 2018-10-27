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Владимир Жириновский посетит Оренбург 30 октября

19:35, 27.10.2018
Владимир Жириновский посетит Оренбург 30 октября
Фото: kremlin,ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в рамках рабочего визита посетит Оренбург. Об этом сообщила член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева.

Планируется, что Жириновский проведет совместную работу с органами исполнительной власти региона, посетит оренбургский государственный университет, а также побывает на одном из аграрных предприятий в городе.

«Посещение Владимиром Жириновским является звеном в цепочке рабочих визитов, которые запланированы на ближайшее время», — отметила Афанасьева.

Кроме того, председатель партии встретится с активом регионального отделения ЛДПР.

Напомним, ранее Жириновский предложил ввести патенты для самозанятых.

Общество
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