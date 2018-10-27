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Мусульмане Крыма попросили передать им имущество запрещенного меджлиса

17:29, 27.10.2018
Мусульмане Крыма попросили передать им имущество запрещенного меджлиса
Фото: ru.wikipedia.org / NASA

Делегаты шестого курултая мусульман Крыма в Симферополе предложили передать Духовному управлению мусульман Крыма имущество меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России экстремистская организация).

«Это народное имущество. Оно приобретено на благотворительные средства: то ли диаспоры, то ли из других источников. Оно не является имуществом какого-то лица или группы лиц» — заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов после съезда в Симферополе.

В частности, речь идет о здании в центральной части Симферополя, где раньше размещался главный офис меджлиса, и помещении под медицинскую клинику в Симферопольском районе Крыма.

По словам Исмаилова, в бывшем офисе меджлиса планируется разместить крымско-татарский музей, передает «Крыминформ».

Напомним, что 29 сентября Верховный суд РФ окончательно запретил меджлис крымских татар в России, признав его экстремистской организацией.

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