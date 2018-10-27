«Турецкий поток» планируют запустить до конца 2019 года

Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» планируется до конца 2019 года.



Такие данные приводятся в материалах к визиту президента Владимира Путина в Стамбул, где он проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет «РИА Новости».

На днях «Газпром» сообщил, что морскую часть «Турецкого потока» построили уже на 95%. По обеим ниткам уложили 1,8 тыс. км труб.

«Турецкий поток» будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая, проложенных по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, по второй топливо пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что «Газпром» даст заем оператору строительства газопровода «Турецкий поток», компании South Stream Transport B.V., на €2,1 млрд.

Напомним, в июне в Турции открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP) для транспортировки голубого топлива из Азербайджана в Европу в обход России.

