«Газпром» предоставит оператору строительства «Турецкого потока» заем на €2,1 миллиарда

«Газпром» даст заем оператору строительства газопровода «Турецкий поток», компании South Stream Transport B.V., на €2,1 млрд.

Заем предоставят на срок до 30 декабря 2023 года. Отмечается, что деньги нужны оператору для пополнения оборотных средств. Ежемесячно проценты будут начисляться в размере 3,98% годовых, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Анкара и Москва достигли соглашения по скидке на российский газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Ее размер составил $1 млрд. Эту сумму вернут Турции.