В Турции открыли газопровод в обход России

В Турции открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP) для транспортировки голубого топлива из Азербайджана в Европу в обход России.

В ней приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины и т.д., передает «РИА Новости».

«Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.

TANAP является альтернативой российскому трубопроводу «Турецкий поток» и частью Южного газового коридора.

Ранее сообщалось, что проект «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток газопровода, получил разрешение на строительство от почти всех стран, кроме Дании.