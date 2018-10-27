В перерыве матча «Урал» — «Уфа» пройдет презентация Павла Погребняка

В перерыве матча «Урал» — «Уфа» пройдет презентация новичка уральцев Павла Погребняка. Об этом сообщил пресс-атташе екатеринбуржской команды Никита Медведевских.



— Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча «Урал» — «Уфа». Команда ждет его на футбольном поле, и мы уверены, что он поможет нам улучшить результаты, — сказал Медведевских.



Экс-нападающий сборной России и лучший бомбардир кубка УЕФА сезона 2007/2008 подписал контракт с уральцами еще в августе, но не был представлен клубом из-за травмы. Отметим, что Погребняк точно пропустит игру с «Уфой».

