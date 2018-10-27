Microsoft заявила о согласии передать США любые технологии

Руководитель компании Microsoft Бред Смит рассказал, что компания, несмотря на критику общественности, будет предоставлять все свои технологии для военных. В том числе разработки в области искусственного интеллекта.

«Microsoft началась в США, имеет здесь свою штаб-квартиру и получала преимущества на протяжении долгого времени, благодаря тому, что развивалась в этой стране», — цитирует The New York Times Смита.

Отмечается, что соответствующий тендер Министерства США корпорация выиграла 10 лет назад и отказываться от него не планирует.

Ранее американская компания Google заявила, что не будет использовать искусственный интеллект для систем оружия или для наблюдения, нарушающего права человека, но продолжит взаимодействовать с правительственными ведомствами и военными.