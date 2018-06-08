Google отказался от разработки искусственного интеллекта в военных целях

Американская компания Google не будет использовать искусственный интеллект для систем оружия или для наблюдения, нарушающего права человека, но продолжит взаимодействовать с правительственными ведомствами и военными.



«Мы хотим ясно сказать о том, что, хотя мы не разрабатываем искусственный интеллект для использования в вооружениях, мы продолжаем нашу работу с правительствами и военными во многих других областях, Среди них — кибербезопасность, обучение, призыв на военную службу, здравоохранение для ветеранов, а также поисково-спасательные операции», — заявил гендиректор Google Сундар Пичаи.

Он отметил, что системы с ИИ используются для прогнозирования риска возникновения пожаров, борьбы с раком, сельскохозяйственных работ и многих других целей.



При этом компания не будет разрабатывать искусственный интеллект в технологиях, которые могут нанести ущерб людям и в целом. Кроме того, корпорация откажется от разработки «технологий, которые собирают или используют информацию для наблюдения с нарушением принятых международных норм».

Ранее сообщалось, что работники Google решили уволиться из компании из-за сотрудничества с Пентагоном в рамках программы Project Maven по разработке искусственного интеллекта для военных США.