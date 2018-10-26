Дэвид Немировски: «Хорошо, что выиграли по буллитам – в первый раз в сезоне»

Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над «Куньлунь Ред Стар» в гостях — 2:1 по буллитам.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после победы заявил:

— После поражения в предыдущем матче ребята собрались, и мы провели одну из лучших игр в сезоне с точки зрения командной игры. Мы очень довольны. Конечно, хотелось выиграть в основное время, но соперник создал пару моментов и забил. Хорошо, что выиграли по буллитам – в первый раз в сезоне, — сказал наставник автозаводской команды.