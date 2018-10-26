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ТТС поддержал проект открытых уроков по ПДД

16:47, 26.10.2018
ТТС поддержал проект открытых уроков по ПДД

Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД совместно с компанией «ТрансТехСервис» приняли участие в открытом уроке по правилам дорожного движения, который прошел в преддверии осенних каникул для учащихся лицея №121 г. Казани.

Представители холдинга «ТрансТехСервис» отметили важность подобных образовательных акций, так как они помогают детям напоминать о правильном и безопасном поведении на дороге по пути в школу и обратно. Автохолдинг также выразил готовность и дальше работать в этом направлении с ГИБДД. Ведь участие в социально значимых проектах является важным аспектом в работе компании.

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БизнесТранспорт Татарстан
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