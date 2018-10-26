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Топилин: Заявление про беспрецедентный рост зарплат в РФ надо оценивать позитивно

16:16, 26.10.2018
Топилин: Заявление про беспрецедентный рост зарплат в РФ надо оценивать позитивно
Фото: kremlin.ru

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России

Он пояснил, что он ничего не придумывает, а опирается на данные Росстата, пишет «РИА Новости».

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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