Топилин: Заявление про беспрецедентный рост зарплат в РФ надо оценивать позитивно

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России

Он пояснил, что он ничего не придумывает, а опирается на данные Росстата, пишет «РИА Новости».

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат на «правительственном часе» в Совете Федерации.