В самарской шаурме специалисты Роспотребнадзора обнаружили золотистый стафилококк

Региональный Роспотребнадзор проверил 10 точек по изготовлению и продаже шаурмы в Самаре.

Как рассказали в управлении, на всех предприятиях были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и требований технических регламентов, в том числе несоблюдение сроков годности продуктов, отсутствие документов на сырье и так далее.

В рамках лабораторных исследований 12 образцов шаурмы из 14 не соответствовали гигиеническим нормативам. В одной шаурме была выявлена патогенная микрофлора в виде золотистого стафилококка.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Роспотребнадзором вынесено 10 постановлений о штрафе в размере 136 тысяч рублей. Также судами вынесено четыре постановления о приостановлении деятельности общепитов сроком на 60—90 суток.

Напомним, ранее житель Санкт-Петербурга нашел в шаурме нож. Петербуржец заказывал еду в ресторане «Шаверма Time» с помощью приложения «Яндекс.Еда».