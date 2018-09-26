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Происшествия

Житель Санкт-Петербурга нашел в шаурме нож

01:27, 26.09.2018
Житель Санкт-Петербурга нашел в шаурме нож
Фото: ru.wikipedia.org

Житель Санкт-Петербурга нашел в шаурме, заказанной через сервис доставки еды, нож.

«Привезли блюдо, запечатанное. Распечатал упаковку. И на 2-3 укусе почувствовал лезвие на языке. Оказалось, что в блюде нож. Шокирован, но порезов нет. Каким-то чудом аккуратно ел», — написал мужчина в Facebook.

Петербуржец заказывал еду в ресторане «Шаверма Time» с помощью приложения «Яндекс.Еда». На данный момент заведение отключили от сервиса до выяснения обстоятельств.

Происшествия
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