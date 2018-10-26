В ижевском ДРЭУ снегоуборочная техника изношена на 80%

Износ парка снегоуборочной техники у основного подрядчика в Ижевске, муниципального предприятия «ДРЭУ», составляет 80%. Об этом сообщил директор ДРЭУ Андрей Лубенец во время посещения предприятия новым главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

К работе зимой будет привлечено 145 единиц дорожной техники. Этого количества достаточно, чтобы содержать городские улицы согласно нормам. Однако у парка высокий износ. Предприятие нуждается минимум в 6 единицах новой техники, рассказал Лубенец.

«Мы вместе с предприятием будем находить возможность обновлять парк автотранспорта. Потому что перед ДРЭУ стоит важная задача — обеспечивать безопасность передвижения транспорта и пешеходов по нашим дорогам. Необходимо постараться улучшить качество уборки улиц зимой по сравнению с прошлым годом, тогда к дорожникам был ряд замечаний», — отметил Бекмеметьев, добавив, что оперативно решить вопрос приобретения техники у городского бюджета возможности нет, он предложил проработать вариант покупки в лизинг.

В настоящее время общая готовность технического парка к зимнему содержанию улично-дорожной сети составляет 70%. Полностью готова техника для смета снега с дорог. К 15 ноября планируется завершить подготовку автотранспорта, участвующего в вывозе снега на снегосвалку. Завершается заготовка песчано-соляной смеси и противогололедного реагента. При этом ранее сообщалось, что работы по содержанию улиц до конца года не обеспечены финансами из городского бюджета.