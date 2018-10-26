Аксенов попросил ФСБ вернуть использованные для взяток 2 млн рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к ФСБ с просьбой вернуть деньги, переданные ведомству для поимки взяточников. В качестве приманки использовались 2 млн рублей.

Он рассказал, что передал ФСБ личные сбережения. Теперь же, признался глава республики, ему понадобились эти деньги.

«Я ограничен в ресурсах», — приводит слова Аксенова агентство «Крым-инфо».

По данным ТАСС, с просьбой вернуть деньги глава Крыма обратился напрямую к директору ФСБ Александру Бортникову.

Также чиновник рассказал подробности по делу о взятке в отношении вице-премьера Виталия Нахлупина, курирующего реализацию Федеральной целевой программы по развитию Крыма. Аксенов уточнил, что реализация ФЦП не пострадает из-за ареста.