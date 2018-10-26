Правительство утвердило рост цен на ЖКХ в 2019 году

Кабинет министров РФ окончательно утвердил рост тарифов на коммунальные ресурсы в 2019 году в два этапа. Такое решение было принято на совещании 25 октября.



Услуги, как и предполагалось, подорожают на 1,7% — с января и на 2,4% — с июля, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что правительство до последнего момента продолжало обсуждать и альтернативный вариант — повышение июльских тарифов на 4%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа года из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

В Минэкономразвития считают, что двухэтапная индексация позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательство. При этом совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.