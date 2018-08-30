«Яндекс» удалил из своего поиска все ссылки на пиратский контент

«Яндекс» удалил из поиска все ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-медиа». Это сделано для минимизации риска блокировки Роскомнадзором сервиса «Яндекс.Видео».

«Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», — приводит сообщение компании RT.

Там отметили, что на самом деле предъявленные «требования неисполнимы».

«Яндекс» не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального», — уточнили в «Яндеке».

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты.