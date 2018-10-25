«Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Бордо» в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» сегодня победил французский «Бордо» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча второго тура группы C прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Первыми счет открыли гости, на 26-й минуте отличился Джимми Бриан. На 41-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, а Далер Кузяев на 85-й минуте принес «Зениту» победу.



Таким образом, после трех игр «Зенит» набирает 7 очков и выходит на 1-е место в группе. «Бордо» с 0 баллов идет на последнем месте.

Ответная игра во Франции состоится 8 ноября.

В прошлом туре «Зенит» победил пражскую «Славию» со счетом 1:0. Гол забил Александр Кокорин.