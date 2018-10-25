Сегодня самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован утром на улице Мира от улицы Тополевой до Сибирского тракта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).



Накануне самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров. Она также была зафиксирована от улицы Тополевой до Сибирского тракта.