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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров

19:59, 25.10.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров
Фото: скриншот видео yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Мира от улицы Тополевой до Сибирского тракта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).

Накануне самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров. Она также была зафиксирована от улицы Тополевой до Сибирского тракта.

Общество Татарстан
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