Сегодня самая длинная пробка в Казани составила около 3 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован днем на улице Мира от улицы Тополевой до Сибирского тракта. Пробка продержалась один час.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов в обе стороны (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в обе стороны (4 балла).



Вчера самая длинная пробка в Казани превысила 4 километра. Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта.