В Казани пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах

26—27 октября в Казани пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. Соревнования примет Дворец единоборств «Ак Барс». Медали будут разыграны в вольном и классическом стилях.

Участниками соревнований станут более 180 спортсменов из порядка 40 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ, в составе сборной команды России выступят восемь спортсменов из Башкортостана, которые являются воспитанниками спортивных школ Уфы, Туймазов, города Октябрьского и Шаранского района.

В вольном стиле выступят: Рустем Арсланов (свыше 100 кг), Камилла Елисеева (до 52 кг), Хамит Миннуллин (до 90 кг) и Ринир Хасаншин (до 57 кг); в классическом стиле: Артур Зулькарнаев (75 кг), Наиль Мухамедьянов (до 90 кг), Айнур Сыртаев (до 100 кг) и Ильфак Ибатуллин (до 57 кг).