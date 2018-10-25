Малые нефтяные компании Татарстана за 9 месяцев отгрузили продукцию на 120 млрд рублей

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на совещании по итогам деятельности малых нефтяных компаний республики за 9 месяцев 2018 года заявил, что они за указанный период отгрузили продукцию на 120 млрд рублей.

«Малыми нефтяными компаниями добыто 5 млн 345 тыс. тонн сырья, отгружено продукции на сумму 120 млрд рублей. Компании заплатили налоговые платежи во все уровни бюджета на сумму более 82 млрд рублей», — приводит его слова пресс-служба главы РТ.



Он отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года в Татарстане сохранена положительная динамика нефтедобычи. После изменения в июне параметров сделки «ОПЕК+» нефтяники активно наращивают добычу — уже в июле этого года среднесуточный показатель нефтедобычи по России достиг отметки в 11,2 млн баррелей, приблизившись к максимуму октября 2016 года. Всего же за девять месяцев в республике добыто 26,8 млн тонн сырья.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2018 года стоимость товаров, произведенных базовыми предприятиями нефтегазохимического комплекса Татарстана, превысила 980 млрд рублей. Это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.