Выручка нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев выросла на 38%

За 9 месяцев 2018 года стоимость товаров, произведенных базовыми предприятиями нефтегазохимического комплекса Татарстана, превысила 980 млрд рублей. Это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании, отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30%, до 57 млрд рублей. Основной прирост показателей наблюдается за счет роста налоговых поступлений от компаний «Татнефть» и «Казаньоргсинтез», а выручка обеспечена за счет продажи нефти, нефтепродуктов и пластиков.

Всего за январь—сентябрь 2018 года производство продукции комплекса выросло на 4% за счет нефтепродуктов и резиновых изделий. Среди лидеров роста производства — шинный комплекс «Татнефти» и ТАИФ-НК.

Отмечается, что ТАИФ-НК в третьем квартале направил весь произведенный объем вакуумного газойля на комплекс глубокой переработки. Это позволило нарастить выпуск дизельного топлива, прямогонного бензина и легких углеводородных фракций, передает пресс-служба президента РТ.

Также в рамках заседания были презентованы новые продукты и технологии в области топливно-энергетического комплекса, разработанные компаниями «Трубная металлургическая компания», «ТМИМ», «Yokogawa Electric», «LOGIO», «Электронные системы управления и регулирования» и «Риэль Цифровые Технологии».

Ранее президента Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Республика Татарстан должна принять новую стратегию развития в нефтехимическом комплексе.