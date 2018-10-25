В Ижевске задержали школьницу по подозрению в продаже марихуаны

Следком возбудил уголовное дело в отношении 17-летней ученицы одной из школ Ижевска по факту незаконного сбыта наркотиков.

По информации силового ведомства, девушка была задержана днем 24 октября на улице Университетская за сбыт марихуаны. Правоохранители выяснили, что она страдает наркотической зависимостью и состоит на учете в отделе полиции. В ходе допроса школьница признала вину в совершенном преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, оштрафовали на 40 тысяч рублей.