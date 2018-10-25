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Промышленность

В ОСК могут построить второй авианосец для российского флота, который станет больше «Адмирала Кузнецова»

13:48, 25.10.2018
В ОСК могут построить второй авианосец для российского флота, который станет больше «Адмирала Кузнецова»
Фото: wikimedia.org

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность строительства второго авианосца для российского флота. Он может оказаться крупнее «Адмирала Кузнецова».

«ОСК прорабатывает возможности строительства авианосцев нового поколения с водоизмещением большим, чем у «Кузнецова», которые показывают, что потенциал в этом направлении есть», — рассказал президент ОСК Алексей Рахманов в интервью РБК.

Он отметил, что на сегодня в России две верфи, которые могли бы выполнить столь масштабный заказ. Рахманов назвал только одну площадку — «Севмаш».

В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. За время своей службы судно участвовало только в одной военной операции — авианосец подплывал к берегам Сирии в 2017 году. «Кузнецов» прославился несколькими авариями самолетов и черным дымным шлейфом, следовавшим за ним по дороге обратно. По возвращении крейсер был отправлен на ремонт, который оценивают в 60 млрд рублей.

ПромышленностьОПК
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