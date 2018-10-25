В ОСК могут построить второй авианосец для российского флота, который станет больше «Адмирала Кузнецова»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность строительства второго авианосца для российского флота. Он может оказаться крупнее «Адмирала Кузнецова».

«ОСК прорабатывает возможности строительства авианосцев нового поколения с водоизмещением большим, чем у «Кузнецова», которые показывают, что потенциал в этом направлении есть», — рассказал президент ОСК Алексей Рахманов в интервью РБК.

Он отметил, что на сегодня в России две верфи, которые могли бы выполнить столь масштабный заказ. Рахманов назвал только одну площадку — «Севмаш».

В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. За время своей службы судно участвовало только в одной военной операции — авианосец подплывал к берегам Сирии в 2017 году. «Кузнецов» прославился несколькими авариями самолетов и черным дымным шлейфом, следовавшим за ним по дороге обратно. По возвращении крейсер был отправлен на ремонт, который оценивают в 60 млрд рублей.