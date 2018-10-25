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Сенцова удостоили премии имени Сахарова

13:10, 25.10.2018
Сенцова удостоили премии имени Сахарова
Фото: ru.wikipedia.org / Antonymon

Европейский парламент удостоил режиссера Олега Сенцова премии «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

Как сообщает AFP, кандидатура Сенцова была выдвинута правой фракцией Европарламента — Европейской народной партией. Церемония вручения пройдет 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Евросоюз надеется на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Общество
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