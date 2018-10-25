Сенцова удостоили премии имени Сахарова
Европейский парламент удостоил режиссера Олега Сенцова премии «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.
Как сообщает AFP, кандидатура Сенцова была выдвинута правой фракцией Европарламента — Европейской народной партией. Церемония вручения пройдет 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Евросоюз надеется на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым