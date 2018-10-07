Новости общества

00:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС призвал освободить прекратившего голодовку Сенцова

23:56, 07.10.2018
ЕС призвал освободить прекратившего голодовку Сенцова
Фото: ru.wikipedia.org / Antonymon

Евросоюз надеется на освобождение украинского режиссёра Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

«Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и, в дополнение к быстрому и надлежащему лечению, ожидает его немедленного освобождения вместе со всеми незаконно задержанными гражданами Украины в России и на Крымском полуострове. Международные стандарты в области прав человека на полуострове должны быть поддержаны», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

5 октября стало известно, что Сенцов прекратил голодовку.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты