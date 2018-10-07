ЕС призвал освободить прекратившего голодовку Сенцова

Евросоюз надеется на освобождение украинского режиссёра Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

«Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и, в дополнение к быстрому и надлежащему лечению, ожидает его немедленного освобождения вместе со всеми незаконно задержанными гражданами Украины в России и на Крымском полуострове. Международные стандарты в области прав человека на полуострове должны быть поддержаны», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

5 октября стало известно, что Сенцов прекратил голодовку.