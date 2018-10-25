Госдума приняла закон о добровольном отказе от надбавок к пенсиям депутатов и сенаторов

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Теперь парламентариям предоставят право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается, передает «РИА Новости».

В августе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил с 2019 года отменить депутатам и сенаторам все пенсионные преференции.

При этом в Госсовете Татарстана заявили, что не планируют отменять доплаты к страховой пенсии депутатов.