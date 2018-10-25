Госдума ограничила роль АСВ как кредитора при банкротствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве.

Закон исключает для АСВ возможность участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган (ФНС России), передает ТАСС.

Напомним, АСВ пользуется в деле о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций тремя привилегиями — первоочередное удовлетворение требований, возможность оказывать влияние на ход ликвидационных процедур посредством принятия решений на собраниях (комитетах) кредиторов и осуществление полномочий органов управления банка.

«Такое положение противоречит концептуальным основам законодательства о несостоятельности (банкротстве), согласно которым привилегированные кредиторы обладают ограниченными правами и не имеют возможности участвовать в принятии решений в ходе процедур банкротства», — заявили в Кабмине.