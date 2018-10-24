«Локомотив» проиграл «Порту» в домашнем матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» сегодня проиграл португальскому «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Единственный гол в составе «Локомотива» забил Антон Миранчук на 38-й минуте. Мануэль Фернандеш не смог реализовать пенальти. На 76-й минуте был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

В составе «Порту» отличились Мусса Марега (с пенальти, 26-я минута), Эктор Эррера (35-я) и Хесус Корона (47-я).



Таким образом, в трех играх московский «Локомотив» потерпел три поражения и занимает последнее место в группе с 0 набранных баллов. «Порту» возглавляет группу с 7 очками.



Ответный матч в Португалии команды проведут 3 ноября.

В предыдущем матче Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Шальке-04» из Гельзенкирхена со счетом 0:1.