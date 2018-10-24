Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Москву, где принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.

Президент России отметил, что в ближайшие 6 лет на реализацию национальных проектов планируется выделить порядка 28 трлн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не «засыпали на ходу» ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать перед решением каких задач мы стоим», — отметил Путин.



Ранее президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил план по модернизации магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. В план строительства инфраструктуры включили ВСМ Москва — Казань.