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Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

23:31, 24.10.2018
Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Москву, где принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.

Президент России отметил, что в ближайшие 6 лет на реализацию национальных проектов планируется выделить порядка 28 трлн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не «засыпали на ходу» ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать перед решением каких задач мы стоим», — отметил Путин.

Ранее президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил план по модернизации магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. В план строительства инфраструктуры включили ВСМ Москва — Казань.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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