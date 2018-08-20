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В план строительства инфраструктуры за 7 трлн рублей включили ВСМ Москва — Казань

09:48, 20.08.2018
В план строительства инфраструктуры за 7 трлн рублей включили ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Минэкономразвития РФ предложило план строительства инфраструктуры за 7 трлн рублей. В проект включили 690 объектов — свои заявки предлагали как федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона.

Таким образом, среди прочих там оказался проект ВСМ Москва — Казань. Также ВСМ Екатеринбург — Челябинск и скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы, передает РБК.

Ранее сообщалось, что сроки начала строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань станут известны в октябре этого года после утверждения транспортного плана.

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