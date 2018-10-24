Радий Хабиров пообещал помочь еврейской общине Башкирии в реализации социальных инициатив

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Еврейский национально-культурный центр в Уфе. Он пообещал помочь еврейской общине республики в реализации социальных инициатив.

В числе таковых главный раввин РБ Дан Кричевский назвал дом-пансионат для родителей и центр для развития детей с ДЦП.

Кроме синагоги Хабиров посетил детский сад «Бейт Барух» и еврейскую школу «Ор Авнер», передает пресс-служба главы РБ.

Как отмечает «ГТРК Башкортостан», врио главы республики побывал на уроке истории в школе при центре.