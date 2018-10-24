Зеленодольский суд отправил в колонию-поселение виновника ДТП, в котором погиб священник и его семья

В Зеленодольске суд признал 41-летнего жителя Барнаула виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть более двух человек. Речь идет об произошедшей 28 августа аварии, в которой погиб священник Козловского района и его близкие — всего четверо человек.

В суде установлено, что днем 28 августа обвиняемый, находясь за рулем грузовика Scania, въехал в попутный автомобиль Lada Largus, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд приговорил водителя к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Напомним, что в аварии погиб настоятель храма Воскресения Христова села Старая Тюрлема иерей Сергий Колпаков. Также трагедия унесла жизнь его супруги. Младшая дочь попала в реанимацию.