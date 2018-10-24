PR-директор Лободы: певицу госпитализировали с подозрением на обструкцию почки

PR-директор Светланы Лободы Дарья Бурлакова рассказала о возможной причине экстренной госпитализации певицы. По ее словам, медики подозревают обструкцию почки.

«У нее во время репетиции случился приступ, подозрение на обструкцию почки. Надеемся, что все обойдется», — приводит слова Бурлаковой телеканал «360°».

Ранее о срочной госпитализации Лободы сообщил портал Starhit.ru. Отмечалось, что певица отправилась в больницу с сильными болями в животе. По информации издания, состояние исполнительницы оценивалось как средней тяжести.