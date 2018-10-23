Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября

Президент России Владимир Путин в ходе своей ноябрьской поездки в Париж встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин подтвердил дату и место переговоров на встрече с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.



Встреча пройдет 11 ноября в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, передает «РИА Новости».



Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с помощником американского президента Джоном Болтоном. В ходе беседы обсуждались вопросы разоружения, стабильности и региональные конфликты.

Ранее в администрации США сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе.