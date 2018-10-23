Путин на встрече с Болтоном о символике США: «Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?»

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником американского президента Джоном Болтоном напомнил о надписи, расположенной на гербе США: «Единство в многообразии».

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан: с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики — [ветвь] с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

В ответ обе делегации рассмеялись. Затем российский президент сказал, что хотел бы поговорить с Болтоном как со специалистом в области разоружения.

Американский политик заявил, что готов ответить на вопросы Путина, однако подчеркнул, что «оливковую ветвь с собой не привез».



«Я так и думал», — заявил на это президент России.



Отметим, что в ходе встречи президент России также предложил Болтону обсудить вопросы стабильности и региональные конфликты.